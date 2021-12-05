В квалификации Макс Ферстаппен обидно упустил потенциальную победу, ошибившись на очень быстром круге. Поэтому лидер зачета пилотов стартовал в гонке третьим позади двух болидов Mercedes.

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Начало гонки не оправдало ожидания экспертов, прогнозировавших аварии. Пятерка лидеров сохранила свои позиции несмотря на то, что Серхио Перес едва не опередил Шарля Леклера.

Прорыв в топ-10 начали Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс, которые за 10 кругов отыграли 3 и 4 позиции соответственно.

"Подарок" судьбы от Шумахера

На десятом круге на трассе появился автомобиль безопасности из-за того, что Мик Шумахер грубо разбил свой Haas. Сын семикратного чемпиона мира не справился с управлением в злосчастном 22-м повороте.



Авария Мика Шумахера / Фото twitter.com/F1

Оба пилота Mercedes заехали в боксы, когда Ферстаппен остался на трассе. Именно под автомобилем безопасности Макс вышел в лидеры гонки. При этом следует обратить внимание, что Валттери Боттас искусственно сдерживал Ферстаппена, дав Хэмилтону больше времени на пит-стоп.

Гонщики выбрали разные стратегии: девять пилотов заехали в боксы за новой резиной, остальные – нет. На 13-м круге жизнь сыграла злую шутку с командой Mercedes – гонку остановили красными флагами и рестарт состоялся с места. Льюис Хэмилтон не удержался от ярости!

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Бешеный рестарт гонки

Рестарт гонки завершился аварией и сходом сразу трех пилотов:

Никиты Мазепина (Haas)

Серхио Переса (Red Bull)

Джорджа Расселла (Williams).

Ферстаппен проиграл Хэмилтону рестарт гонки и объехал Льюиса, срезав угол. Из-за этого Хэмилтона обогнал еще и Эстебана Окона.



Первый рестарт гонки / Фото twitter.com/F1

Позади Шарль Леклер случайно подрезал Серхио Переса, который не оставил пилоту Ferrari места. В результате этого Никита Мазепин не успел отреагировать на остановку других пилотов и въехал в Джорджа Рассела. Второй раз красные флаги в гонке!



Завал позади пелетона / Фото twitter.com/F1

Переговоры Red Bull и Масси

Гоночный директор Майкл Маси во время паузы вышел на связь с Red Bull: Ферстаппену грозил штраф и команде предложили, чтобы Макс стартовал позади Хэмилтона.

В Red Bull согласились на условия Маси и поул на рестарте достался Окону. Неслыханные переговоры для Формулы-1.

Рестарт гонки состоялся на 17-м круге: Ферстаппен нырнул в первый поворот, опередив Окона и Хэмилтона. В конце того же круга Хэмилтон на прямой обошел пилота Alpine.



Второй рестарт гонки / Фото twitter.com/F1

На 23-м круге на трассе появился виртуальный автомобиль безопасности: Юки Цунода потерял крыло, протаранив Себастьяна Феттеля. Позади этой сладкой пары горячую борьбу вели пилоты Ferrari – Сайнс жестко обогнал Леклера.

Феттель еще и пострадал в борьбе с Кими Райкконеном. Финн попытался пройти пилота Aston Martin и повредил свое антикрыло. Из-за их столкновения вновь появился виртуальный пейс-кар.

Жертвой новой трассы едва не стал Фернандо Алонсо: горячего испанца развернуло, но он, к счастью, не влетел в стену.

Разборки Ферстаппена и Хэмилтона

На 37-в круге Хэмилтон впервые атаковал Ферстаппена: Макс оставил Льюису внешнюю траекторию и едва не выбил соперника. Оба срезали поворот.

На этом же круге Ферстаппен пытался отдать позицию Хэмилтону, чтобы избежать штрафа. Макс замедлился и Хэмилтон въехал в него. Настоящее безумие.



Хэмилтон въехал в Ферстаппена / Фото twitter.com/F1

На 40-м круге Ферстаппена снова попросили пропустить Хэмилтона под угрозой штрафа.

Через два круга Ферстаппен пропустил Хэмилтона, но сразу воспользовался зоной DRS и прошел соперника. Параллельно с этим Ферстаппен получил 5 секунд штрафа. На 43-м круге Хэмилтон опередил Ферстаппена.

Интересно. На финишной прямой гонки Боттас обогнал Окона и попал на подиум.

Результаты гонки (зачетная зона)

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен ((Red Bull)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Эстебан Окон (Alpine)

5. Даниэль Риккардо (McLaren)

6. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

7. Шарль Леклер (Ferrari)

8. Карлос Сайнс (Ferrari)

9. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

10. Ландо Норрис (McLaren)

Борьба за чемпионство