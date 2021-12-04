Роковая авария

Это дебютный гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Состоится он на городской трассе в Джидде на побережье Красного моря.

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В субботу, 4 декабря, здесь состоялась традиционная квалификация. Борьбу за поул-позишн традиционно вели Ферстаппен и Хэмилтон. Последний жаловался на плохое сцепление болида с трассой. Тем не менее показал время 1:27.511.

В то время на трассе еще находился Ферстаппен. И он опережал соперника, показывая лучшее время. И был близок к тому, чтобы заполучить поул. Но в последнем повороте не справился с управлением и ударился в отбойник, повредив заднюю правую подвеску.

Поэтому его время в квалификации – только третье. И именно с третьего места он будет стартовать, при условии, что ремонт его болида не потребует изменений, которые могут привести к потере позиций.

Что нужно Ферстаппену, чтобы стать чемпионом

Ферстаппен может оформить чемпионство в Формуле-1 на гран-при Саудовской Аравии при условии, что он:

финиширует первым и покажет самый быстрый круг – Хэмилтон финиширует шестым или ниже

финиширует первым – Хэмилтон финиширует седьмым или ниже

финиширует вторым и покажет самый быстрый круг – Хэмилтон финиширует десятым или ниже

финиширует вторым – Хэмилтон не финиширует в очковой зоне

Гран-при Саудовской Аравии – предпоследнее в этом сезоне. 10 – 12 декабря финиширует сезон в Абу-Даби.