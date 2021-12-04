Роковая авария
Это дебютный гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Состоится он на городской трассе в Джидде на побережье Красного моря.
Заслуживает внимания Бывший босс Renault вынужденно сделал тату: он проиграл пари пилоту Формулы-1 – комическое фото
В субботу, 4 декабря, здесь состоялась традиционная квалификация. Борьбу за поул-позишн традиционно вели Ферстаппен и Хэмилтон. Последний жаловался на плохое сцепление болида с трассой. Тем не менее показал время 1:27.511.
В то время на трассе еще находился Ферстаппен. И он опережал соперника, показывая лучшее время. И был близок к тому, чтобы заполучить поул. Но в последнем повороте не справился с управлением и ударился в отбойник, повредив заднюю правую подвеску.
Поэтому его время в квалификации – только третье. И именно с третьего места он будет стартовать, при условии, что ремонт его болида не потребует изменений, которые могут привести к потере позиций.
Что нужно Ферстаппену, чтобы стать чемпионом
Ферстаппен может оформить чемпионство в Формуле-1 на гран-при Саудовской Аравии при условии, что он:
- финиширует первым и покажет самый быстрый круг – Хэмилтон финиширует шестым или ниже
- финиширует первым – Хэмилтон финиширует седьмым или ниже
- финиширует вторым и покажет самый быстрый круг – Хэмилтон финиширует десятым или ниже
- финиширует вторым – Хэмилтон не финиширует в очковой зоне
Гран-при Саудовской Аравии – предпоследнее в этом сезоне. 10 – 12 декабря финиширует сезон в Абу-Даби.