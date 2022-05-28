Магучих: Грустила по соревнованиям, этим ощущениям

Бронзовый призер Олимпиады-2020 анонсировал чемпионат мира, который в июле состоится именно на арене в американском Юджине. Магучих отметила местных болельщиков, горячо поддерживавших с трибун.

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"Прыжки были фантастическими. Я рада выступить на этом стадионе, потому что в июле здесь пройдет чемпионат мира, буду рада вернуться на него. Мне нравятся зрители, они очень поддерживают", – рассказала украинка.

20-летняя легкоатлетка довольна результатом, который ей удалось продемонстрировать на первом для себя старте Бриллиантовой лиги. Однако Ярослава надеется, что с каждым последующим соревнованием будет показывать еще лучший результат.

Я планировала открыть сезон, ведь загрустила по соревнованиям, этим ощущениям, этим удовольствиям. Думаю, что 2 метра – хороший результат для открытия сезона, надеюсь, дальше буду прыгать больше, чем два метра,

– добавила победительница Бриллиантовой лиги.

Как украинские прыжки в высоту выступили на Бриллиантовой лиге

Сразу три украинки вышли в сектор прыжков в высоту – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Первой среди трио борьбу закончила Левченко – седьмая позиция с результатом 1,80 метра. Только одного шага не хватило Геращенко, чтобы подняться на пьедестал – четвертое место. Ирина смогла подчинить планку на высоте 1.90.

Интересно! До старта в США Геращенко стала победительницей турнира серии Continental Tour в Италии. Ирина покорила планку на высоте 1,90 метра. Такой же результат она повторила на Бриллиантовой лиге за океаном.

Магучих же взяв высоту 1.96 гарантировала себе "золото". Ее соперницы не смогли перепрыгнуть планку на этой высоте.

На этом Ярослава не остановилась. Она со второго прыжка улучшила результат до двух метров. Ярослава стала первой среди прыгунок, взявшей планку на высоте два метра и выше.

Это уже не первая победа украинки этой весной. В середине марта 20-летняя уроженка Днепра стала чемпионкой мира в помещении. Соревнования прошли в сербском Белграде, где украинка финишировала с результатом в 2.02. Благодаря этому достижению Магучих получила звание лучшей легкоатлетки Европы в марте.