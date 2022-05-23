Гениальная победа украинки

27-летняя легкоатлетка провела отличный старт. Ирина Геращенко начала борьбу в итальянском секторе с 1:80, эту высоту украинца взяла с первой попытки, пишет 24 канал.

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Дальше Ирина довольно легко с первого прыжка взяла высоту 1.85 метра. На высоту 1.90 метра пробились сразу пять прыгунов в высоту, среди которых была украинка.

Геращенко снова с первой попытки покорила планку. А вот с этой задачей не смогли справиться ее соперницы, особенно итальянка Елена Валлортигара, которая остановилась на высоте 1.85 метра.

Ирина попыталась взять планку в 1.93. К сожалению, украинка предприняла три попытки, но не смогла улучшить свой результат. Однако и покоренной высоты хватило для того, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала.

Тройка призерок (в метрах)

Ирина Геращенко (Украина) – 1.90 Лю Явен (Китай) – 1.85 Елена Валлортигара (Италия) – 1.85

До "персонала бест" Геращенко не хватило девяти сантиметров – 1.99 метра, который она установила в 2019 году на открытом пространстве. А самый лучший результат в помещении для Ирины составляет 1.98 метра.

Украинские легкоатлетки штурмуют соревнования

Бриллиантовая лига в Бирмингеме принесла Украине целых три награды. Виктория Ткачук и Анна Рыжикова сформировали сине-желтый пьедестал в беге на 400 метров с барьерами. Украинки заняли второе и третье места соответственно.

Марина Бех-Романчук снова стартовала в коронных для себя прыжках в длину. До этого легкоатлетка взяла серебро чемпионата мира-2022 в Белграде в нетрадиционном для себя тройном прыжке. Бех-Романчук стала второй, уступив лишь олимпийские чемпионцы-2020 из Германии Малайцы Михамбо. Марина во второй попытке показала свой самый лучший результат – 6.66 метра. Этого хватило для того, чтобы занять место на подиуме.

Напомним! Ирина Геращенко остановилась в шаге от олимпийской награды в Токио. Украинка проиграла своей партнерше по сборной Ярославе Магучих.