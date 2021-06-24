Два клуба Серии А заинтересовались легионером Динамо

Сразу два итальянских клуба заинтересовались легионером Динамо Карлосом де Пена. Футболист может стать игроком Лацио и Удинезе.

"Охота" на Де Пена

29-летний левый вингер Карлос де Пена вошел в шорт-листы двух клубов Серии А. Удинезе и Лацио проявляли интерес к уругвайцу еще летом 2020 года.

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С тех пор итальянцы сохраняют интерес к футболисту. Де Пена уже сейчас может рассматривать новые варианты продолжения карьеры. Контракт Карлоса с динамовцами рассчитан до конца декабря 2021 года. Параллельно вингером интересуется аргентинский Бока Хуниорс.

Лацио гораздо лучше завершил сезон 2020/2021 в Серии А. "Орлы" финишировали шестыми, отстав от ближайшего конкурента Наполи лишь на 9 очков. Удинезе остановился на 13 месте.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются мексиканский Тигрес и бразильский Коринтианс. Также клуб MLS Даллас хотел подписать уругвайца.