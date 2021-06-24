Серьезные потери в Заре

Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал о том, что Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко больше не будут выступать за команду. Футболисты рассматриваются новые варианты продолжения карьеры.

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Подтверждает его слова и заявка игроков Зари, которые отправятся на тренировочные сборы в Турцию. В то же время, бронзовый призер УПЛ пополнит свой состав вингером Кристианом.

Луганская команда пыталась договориться с Юрченко и Иванисеней относительно новых контрактов. Но футболисты приняли решение о том, что их карьера в Заре завершена и они продолжат выступать за другие клубы.

Выступления футболистов

Юрченко выступал за Зарю с середины июля 2019 года. Футболист превратился в одного из лидеров команды. В сезоне 2020/2021 хавбек сыграл 33 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал такое же количество ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2021 года.

Иванисеня перешел из тбилисского Динамо в Зарю также в середине июля 2019 года. В прошлом сезоне сыграл за луганчан 31 поединок, в которых отметился 7 результативными выстрелами и еще трижды ассистировал партнерам по команде. Его соглашение также истекает в последний день июня 2021 года.

Гендиректор заявил, что в документах трансфера Кристиана уже поставлены подписи. Все формальности были улажены. Через несколько дней футболист должен присоединиться к Заре на турецких сборах, где его официально представят болельщикам.

Список игроков, которые отправились с Зарей в Турцию

Вратари: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин

Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин Защитники : Руфат, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойний

: Руфат, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойний Полузащитники : Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарин, Гринь

: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарин, Гринь Нападающие: Лунев, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахьяр

Луганский клуб пробудет в Турции на сборах до 14 июля. Команда запланировала 5 контрольных спаррингов. Все они будут транслироваться на клубном ютуб-канале.

С кем сыграет Заря