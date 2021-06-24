"Полювання" на Де Пену
29-річний лівий вінгер Карлос де Пена увійшов у шорт-листи двох клубів Серії А. Удінезе та Лаціо проявляли інтерес до уругвайця ще влітку 2020 року.
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З того часу італійці зберігають зацікавленість до футболіста. Де Пена вже зараз може розглядати нові варіанти продовження кар'єри. Контракт Карлоса з динамівцями розрахований до кінця грудня 2021 року. Паралельно вінгером цікавиться аргентинський Бока Хуніорс.
Раніше повідомлялось, що футболістом цікавляться мексиканський Тигрес і бразильський Корінтіанс. Також клуб MLS Даллас хотів підписати уругвайця.
- У сезоні-2020/2021 Де Пена разом із київським Динамо зробив требл – виграв у чемпіонаті, святкував перемоги у Кубку та Суперкубку України. Уругваєць відіграв 33 матчів в усіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 6 асистів.
- За киян виступає із квітня 2019 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3,5 мільйона євро.