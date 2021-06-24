"Охота" на Де Пена
29-летний левый вингер Карлос де Пена вошел в шорт-листы двух клубов Серии А. Удинезе и Лацио проявляли интерес к уругвайцу еще летом 2020 года.
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С тех пор итальянцы сохраняют интерес к футболисту. Де Пена уже сейчас может рассматривать новые варианты продолжения карьеры. Контракт Карлоса с динамовцами рассчитан до конца декабря 2021 года. Параллельно вингером интересуется аргентинский Бока Хуниорс.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуются мексиканский Тигрес и бразильский Коринтианс. Также клуб MLS Даллас хотел подписать уругвайца.
- В сезоне 2020/2021 де Пена вместе с киевским Динамо сделал требл – выиграл в чемпионате, праздновал победы в Кубке и Суперкубке Украины. Уругваец сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
- За киевлян выступает с апреля 2019 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.