Италия не отпускает: два клуба из Серии А и один из АПЛ включились в борьбу за Малиновского

Руслан Малиновский получил еще несколько вариантов продолжения карьеры. Но вот подойдут ли они украинцу – неизвестно.

Два клуба из Серии А заинтересованы в услугах Руслана Малиновского. Также на полузащитника охотится еще и коллектив по АПЛ.

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Без топовых вариантов

Итальянский клуб, который ранее возглавлял Андрей Шевченко, а именно Дженоа заинтересована в трансфере Руслана Малиновского Интересно, что "грифоны" уже начали вести переговоры с Марселем о трансфере украинского полузащитника. "Красно-синие" пока наиболее активно работают среди новых возможных претендентов на Малиновского. Но вот за Русланом выстроилась очередь.

В услугах украинского полузащитника также заинтересован еще один не слишком звездный итальянский клуб Болонья. Но вот до конкретики дело не доходит, поскольку все внимание сконцентрировано на Дженоа. Еще одним желающим приобрести Малиновского оказался коллектив из Английской Премьер-лиги, однако имя клуба пока не называют. Ранее Русланом интересовался Лидс. К тому же, среди основных претендентов на украинца остается турецкий Бешикташ, предлагавший Марселю 1,2 миллиона евро за аренду хавбека.

Трансферная сага Малиновского

Руслан Малиновский, скорее всего, покинет Марсель, за который он провел 1 сезон в летнее трансферное окно. Украинский футболист прекрасно начал свой путь во Франции, однако впоследствии игра Руслана ухудшилась (23 матча, 2 гола, 1 ассист).

К полному счастью на мостике "олимпийцев" произошла ротация, поскольку вместо Игоря Тудора в команду пришел Марселино Гарсия Тораль, сменивший схему игры Марселя. Таким образом, Малиновский должен был выступать на новом аплуа во Франции, однако на украинца в команде не рассчитывают, что подтвердил сам коуч.

К тому же Марсель приобрел на позицию Руслана Илимана Ндиае из Шеффилда Юнайтеда.

Украинского футболиста активно сватали в Торино, уже даже сообщив о возможной сумме трансфера, которая должна была составить 10 миллионов евро после годовой аренды игрока.

К тому же на Малиновского строили грандиозные планы в Турине, поскольку рассчитывали, что он должен вывести "быков" в еврокубки. Сам украинец намекал на трансфер, выставив в своих социальных сетях фото с песочными часами.

Но вот не произошло, как думалось, поскольку президент Торино развеял слухи об интересе команды к Руслану, что закрыло все вопросы потенциального трансфера.

Дженоа прошлый сезон провела в Серии В, однако заняв вторую строчку, автоматически отнялась в элиту итальянского футбола. Болонья в свою очередь завершила прошлогоднюю кампанию на 9-м месте в высшем дивизионе.