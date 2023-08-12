Два клуба из Серии А заинтересованы в услугах Руслана Малиновского. Также на полузащитника охотится еще и коллектив по АПЛ.

Достойно внимания Англичанин украинского происхождения, за которым охотится Ребров, стал капитаном клуба АПЛ

Без топовых вариантов

Итальянский клуб, который ранее возглавлял Андрей Шевченко, а именно Дженоа заинтересована в трансфере Руслана Малиновского Интересно, что "грифоны" уже начали вести переговоры с Марселем о трансфере украинского полузащитника. "Красно-синие" пока наиболее активно работают среди новых возможных претендентов на Малиновского. Но вот за Русланом выстроилась очередь.

В услугах украинского полузащитника также заинтересован еще один не слишком звездный итальянский клуб Болонья. Но вот до конкретики дело не доходит, поскольку все внимание сконцентрировано на Дженоа. Еще одним желающим приобрести Малиновского оказался коллектив из Английской Премьер-лиги, однако имя клуба пока не называют. Ранее Русланом интересовался Лидс. К тому же, среди основных претендентов на украинца остается турецкий Бешикташ, предлагавший Марселю 1,2 миллиона евро за аренду хавбека.

Напомним. Дженоа прошлый сезон провела в Серии В, однако заняв вторую строчку, автоматически отнялась в элиту итальянского футбола. Болонья в свою очередь завершила прошлогоднюю кампанию на 9-м месте в высшем дивизионе.

Трансферная сага Малиновского