Трансфер Руслана Малиновского в Торино становится все более реальным. В Италии уже успели "построить планы" на украинском хавбеке.

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Шанс стать героем

Ситуация вокруг Малиновского, пока не поражающая своей игрой, подтолкнула Марсель к тому, что коллектив рассмотрел запросы о трансфере Руслана. Среди них нашлось два наиболее желающих, а именно Торино и Бешикташ, однако французы начали договариваться именно с "быками".

Итальянский коллектив настаивает на аренде украинского хавбека с правом выкупа за 10 миллионов евро. Руслан не прочь вернуться в Серию А, и даже в своих социальных сетях выставил фотографию, к которой прикрепили эмодзы песчаных часов, что сигнализирует, наверное, о его трансфере в ближайшем будущем.

Более того, в Италии возлагают большие надежды на украинского хавбека. В частности, журналист издания La Stampa Франческо Манассеро убежден, что приход Малиновского в Торино поможет "быкам" соревноваться за самые высокие места. К тому же он отметил, что новый сезон тренер итальянского коллектива Иван Юрич будет начинать сезон с лучшей основы и более крепкого каркаса (последние два сезона Торино завершал кампанию на десятом месте). Манассеро добавил, что трансфер Малиновского – это действительно то, что приведет Торино в еврокубки.

Кстати говоря. В последний раз "быки" выходили в еврокубки в сезоне 2019/2020, однако, преодолев два отборочных этапа в Лигу Европы, в последнем раунде уступили Вулверхэмптону. А вот крайним выступлением Торино в основной стадии еврокубков стал сезон 2014-2015. Тогда итальянский коллектив занял второе место в квартете, который формировался вместе с Брюгге, Копенгагеном и ГИКом. В 1/16 "быки" одолели Атлетик Бильбао, а в 1/8 уступили Зениту.

Украинец в Марселе