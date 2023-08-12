Два клуби із Серії А зацікавлені у послугах Руслана Маліновського. Також на півзахисника полює ще й колектив із АПЛ.

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Без топових варіантів

Італійський клуб, який раніше очолював Андрій Шевченко, а саме Дженоа зацікавлена у трансфері Руслана Маліновського. Цікаво, що "грифони" уже розпочали вести перемовини із Марселем щодо трансферу українського півзахисника. "Червоно-сині" поки що найактивніше працюють серед нових можливих претендентів на Маліновського. Та от за Русланом вибудувалась черга.

В послугах українського півзахисника також зацікавлений ще один не надто зірковий італійський клуб Болонья. Та от до конкретики справа не доходить, оскільки вся увага сконцентрована наразі на Дженоа. Ще одним охочим придбати Маліновського виявився колектив із Англійської Прем'єр-ліги, проте ім'я клубу поки що не називають. Раніше Русланом цікавився Лідс. До того ж серед основних претендентів на українця залишається турецький Бешикташ, який пропонував Марселю 1,2 мільйони євро за оренду хавбека.

Нагадаємо. Дженоа минулий сезон провела у Серії В, проте зайнявши другу сходинку, автоматично віднялась до еліти італійського футболу. Болонья у свою чергу завершила торішню кампанію на 9-му місці в найвищому тамтешньому дивізіоні.

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