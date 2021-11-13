Тренировка к началу сезона

На контрольных соревнованиях в Норвегии выступили многие именитые спортсменки. Кроме Украины соревнуются еще представительницы Франции, Норвегии и Чехии.

Достойно внимания Лучшая биатлонистка заявила, что у россиянок чрезвычайно с**ий взгляд

Француженка Жюлья Симон победила в Шушене, закрыв все мишени. Представительница Норвегии Марте Ройселанд заняла второе место, а ее коллега из команды Тириль Экхофф финишировала третьей. Хозяйкам стартов не удалось закрыть по одной мишени.

В Шушене соревновались 10 украинских биатлонисток: Юлия Джима, сестры Семеренко, Елена Белосюк (Пидгрушная), Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Екатерина Бех, Ирина Петренко, Надежда Белкина и Ольга Абрамова.

Лучшей в составе сборной Украины стала Джима, биатлонистка финишировала 8-й, она допустила лишь одну ошибку. Еще одна украинка Меркушина закрыла топ-10, она идеально отработала на огневом рубеже.

Третий результат в команде у Виты Семеренко, она отправилась на один круг штрафа, а в итоге финишировала 13-й.

Результаты гонки

1. Жюлья Симон (Франция) (0+0) 21:29.4

2. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия) (0+1)+3.6

3. Тирилль Экхофф (Норвегия) (1+0) +21.8

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8. Юлия Джима (0+1) +1:00,2

10. Анастасия Меркушина (0+0) +1:18,1

13. Вита Семеренко (1+0) +1:38,6

14. Ирина Петренко (0+0) +1:41,6

22. Екатерина Бех (0+0) +1:56,9

23. Елена Белосюк (0+1) +1:59,4

31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2

34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1

46. ​​Дарья Блашко (0+1) +3:17,6

51. Надежда Белкина (1+2) +3:42,7

Джима продемонстрировала лучшую скорость среди украинок. Юлия показала 10-й результат, она уступила 56 секунд самой быстрой на дистанции норвежке Астрид Слинд.

Соревнования в Шушене являются отборочными для женской сборной Украины по биатлону. Тренерский штаб планирует отобрать на первый этап в Швеции топ-6 девушек по результатам в спринте и масс-старте.