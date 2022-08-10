Капитана Аякса ранили при попытке ограбления: у него хотели отобрать драгоценные часы
Источник:Telegraaf
На полузащитника Аякса Душана Тадича напали грабители у его дома в Амстердаме. Это произошло тогда, когда он уходил из своего автомобиля.
Как футболист отбился от двух воров
Сербского футболиста встретили два вооруженных человека в шлемах. СМИ отмечают, что воры хотели отобрать у игрока ценные часы.
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Тадич догадался о намерениях злоумышленников и бросился бежать от них. Но, к сожалению, нежданные "гости" догнали его.
Так что лидер Аякса бросился защищаться, он смог поднять визор шлема и ударить в голову одного из злоумышленников.
В конце концов серб вырвался и скрылся в заведении неподалеку. В результате драки футболист получил легкую травму руки и разорванную одежду.
Теперь расследованием ситуации будет заниматься полиция.
Что известно об игроке
- Тадич уже успел провести 2 матча в новом сезоне и поразить ворота Фортуны Ситтард.
- Атакующий хавбек защищает цвета Аякса с 2018 года.
Подобные случаи
У полузащитника ПСЖ Марко Верратти украли драгоценности и деньги во время отдыха на Ибице. Футболист жил в имении, принадлежащем Роналдо.
К счастью, никто не пострадал. На момент ограбления в доме никого не было, а также не обнаружено никаких признаков взлома.
Преступники вынесли из дома, где поселился футболист, наличные деньги, а также часы и драгоценности на сумму в 3 миллиона евро.