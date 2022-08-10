Як футболіст відбився від двох злодіїв

Сербського футболіста перестріли двоє озброєних людей у шоломах. ЗМІ зазначають, що злодії хотіли відібрати у гравця коштовний годинник.

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Тадіч здогадався про наміри зловмисників та кинувся тікати від них. Та, на жаль, неждані "гості" наздогнали його.

Тож лідер Аякса кинувся захищатися, він зміг підняти візор шолома і вдарити в голову одного зі зловмисників.

Зрештою, серб вирвався і сховався в закладі неподалік. У наслідок бійки футболіст отримав легку травму руки та розірваний одяг.

Тепер розслідуванням ситуації буде займатися поліція.

Що відомо про гравця

Тадіч вже встиг провести 2 матчі у новому сезоні і вразити ворота Фортуни Сіттард.

Атакувальний хавбек захищає кольори Аякса з 2018 року.

Подібні випадки

У півзахисника ПСЖ Марко Верратті вкрали коштовності та гроші під час відпочинку на Ібіці. Футболіст мешкав у маєтку, що належить Роналдо.

На щастя, ніхто не постраждав. На момент пограбування в будинку нікого не було, а також не виявлено жодних ознак злому.

Злочинці винесли з будинку, де оселився футболіст, готівку, а також годинники та коштовності на суму в 3 мільйонів євро.