Як футболіст відбився від двох злодіїв
Сербського футболіста перестріли двоє озброєних людей у шоломах. ЗМІ зазначають, що злодії хотіли відібрати у гравця коштовний годинник.
Читайте також Зараз все в їхніх руках, – Петраков віддав Шахтар на зборах у Словенії
Тадіч здогадався про наміри зловмисників та кинувся тікати від них. Та, на жаль, неждані "гості" наздогнали його.
Тож лідер Аякса кинувся захищатися, він зміг підняти візор шолома і вдарити в голову одного зі зловмисників.
Зрештою, серб вирвався і сховався в закладі неподалік. У наслідок бійки футболіст отримав легку травму руки та розірваний одяг.
Тепер розслідуванням ситуації буде займатися поліція.
Що відомо про гравця
- Тадіч вже встиг провести 2 матчі у новому сезоні і вразити ворота Фортуни Сіттард.
- Атакувальний хавбек захищає кольори Аякса з 2018 року.
Подібні випадки
У півзахисника ПСЖ Марко Верратті вкрали коштовності та гроші під час відпочинку на Ібіці. Футболіст мешкав у маєтку, що належить Роналдо.
На щастя, ніхто не постраждав. На момент пограбування в будинку нікого не було, а також не виявлено жодних ознак злому.
Злочинці винесли з будинку, де оселився футболіст, готівку, а також годинники та коштовності на суму в 3 мільйонів євро.