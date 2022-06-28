Грабители нанесли сумасшедшую сумму ущерба
Верратти отдыхал на Ибице в доме экс-нападающего сборной Бразилии и нынешнего президента Реала Вальядолида. Футболист отдыхал вместе со своей избранницей.
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К счастью, никто не пострадал. На момент ограбления в доме никого не было, а также не обнаружено никаких признаков взлома.
Преступники вынесли из дома, где поселился футболист, наличные деньги, а также часы и драгоценности на сумму в 3 миллиона евро.
Верратти остановился в Кала-Хондале на юге Ибицы и принадлежит.
Отдых звездной пары / Фото с инстаграммы Джессики Айди
Полузащитник ПСЖ пока не дал никаких комментариев по поводу ограбления, так же молчит и Роналдо. Сейчас полиция расследует преступление.
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Что известно о футболисте
- 29-летний футболист выступает за национальную команду Италии.
- За ПСЖ выступает с 2012 года. В форме французской команды он сыграл 247 поединков, где забил 7 голов и отдал 30 помощников.
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