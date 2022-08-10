Как футболист отбился от двух воров

Сербского футболиста встретили два вооруженных человека в шлемах. СМИ отмечают, что воры хотели отобрать у игрока ценные часы.

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Тадич догадался о намерениях злоумышленников и бросился бежать от них. Но, к сожалению, нежданные "гости" догнали его.

Так что лидер Аякса бросился защищаться, он смог поднять визор шлема и ударить в голову одного из злоумышленников.

В конце концов серб вырвался и скрылся в заведении неподалеку. В результате драки футболист получил легкую травму руки и разорванную одежду.

Теперь расследованием ситуации будет заниматься полиция.

Что известно об игроке

Тадич уже успел провести 2 матча в новом сезоне и поразить ворота Фортуны Ситтард.

Атакующий хавбек защищает цвета Аякса с 2018 года.

Подобные случаи

У полузащитника ПСЖ Марко Верратти украли драгоценности и деньги во время отдыха на Ибице. Футболист жил в имении, принадлежащем Роналдо.

К счастью, никто не пострадал. На момент ограбления в доме никого не было, а также не обнаружено никаких признаков взлома.

Преступники вынесли из дома, где поселился футболист, наличные деньги, а также часы и драгоценности на сумму в 3 миллиона евро.