Петраков: Будет очень тяжело, но это и для сборной хорошо
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков продолжает вояж тренировочными лагерями клубов УПЛ. На этот раз он посетил Шахтер в Словении.
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В нынешнем Шахтере много моих питомцев – чемпионов мира U-20. Я с ними пообщался – говорил, что такой шанс получил. Они обижались, что не играли до этого, были бразильцы. Они были на вторых ролях – сейчас все в их руках, ногах, головах. Если сейчас проявят себя – вперед. Пожелал им удачи,
– сказал Петраков.
Коуч национальной команды рассказал, что посещает тренировки украинских клубов, чтобы почерпнуть что-нибудь новое для себя. Также главный вождь сборной Украины оценил шансы Шахтера в новом сезоне.
"Понимаю, как тяжело Игорю Йовичевичу, тоже его поддержал. Он очень хорошо держится, молодец. Почему посетил тренировку Шахтера? Потому что я всегда учусь. Всегда хожу на тренировку - увидеть что-то у главного тренера. Был в Динамо Луческу, у Игоря - мне очень понравилось у обоих, я учусь всю жизнь.
Что касается шансов Шахтера в этом сезоне... Знаю, что они еще хотят усилиться. Это дело тренера – не могу прогнозировать. Могу только пожелать, чтобы все у них получилось. Будет очень тяжело, но это и для сборной хорошо, что будут играть украинцы, для меня хорошо", – добавил тренер.
Подготовка "горняков" к новому сезону
- Недавно подопечные Йовичевича потерпели разгромное поражение от Ромы. Итальянский гранд одержал победу со счетом 5:0.
- В среду, 10 августа, у "горняков" запланировано два матча.В 12:00 они сыграют против Аль-Адала (Саудовская Аравия), а в 20:00 с Домжалом (Словения).
- Матчи будут сыграны в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. Напомним, что за 5 благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллиона гривен.