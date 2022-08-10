Петраков: Будет очень тяжело, но это и для сборной хорошо

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков продолжает вояж тренировочными лагерями клубов УПЛ. На этот раз он посетил Шахтер в Словении.

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В нынешнем Шахтере много моих питомцев – чемпионов мира U-20. Я с ними пообщался – говорил, что такой шанс получил. Они обижались, что не играли до этого, были бразильцы. Они были на вторых ролях – сейчас все в их руках, ногах, головах. Если сейчас проявят себя – вперед. Пожелал им удачи,

– сказал Петраков.

Коуч национальной команды рассказал, что посещает тренировки украинских клубов, чтобы почерпнуть что-нибудь новое для себя. Также главный вождь сборной Украины оценил шансы Шахтера в новом сезоне.

"Понимаю, как тяжело Игорю Йовичевичу, тоже его поддержал. Он очень хорошо держится, молодец. Почему посетил тренировку Шахтера? Потому что я всегда учусь. Всегда хожу на тренировку - увидеть что-то у главного тренера. Был в Динамо Луческу, у Игоря - мне очень понравилось у обоих, я учусь всю жизнь.

Что касается шансов Шахтера в этом сезоне... Знаю, что они еще хотят усилиться. Это дело тренера – не могу прогнозировать. Могу только пожелать, чтобы все у них получилось. Будет очень тяжело, но это и для сборной хорошо, что будут играть украинцы, для меня хорошо", – добавил тренер.

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