Гераскевич: В какой-то момент мы уже простились с Олимпиадой

По словам Владислава, перед началом Игр он имел проблемы со здоровьем. Спортсмен отравился после одного из этапов Кубка мира.

Читайте також 24 лютого ніколи не забуду, це лишиться назавжди, – Гераскевич про перший день війни

Мы действительно ехали по более крутым результатам. Все четыре года готовились к этим стартам и готовы были бороться за медали. Но, к сожалению, после приезда из Санкт-Морица я очень отравился, была высокая интоксикация в крови. В какой-то момент мы уже простились с Олимпийскими играми, думали отказаться от участия. Когда только стало лучше – отправились в Пекин,

– сказал Гераскевич.

Олимпийские игры в Пекине украинец окончил на 18-й позиции.

"Конечно, это очень повлияло на физическую форму. Я не смог показать свой лучший стартовый разгон, но это спорт, и такое, к сожалению, случается. Затем также помешал пропуск одной тренировки, из-за некомпетентности членов НОКа, которые вовремя не делать свою работу. И также коронавирус очень помешал нашей сборной, это вообще ужас, что творилось с этими ограничениями. Некоторые спортсмены вообще не вышли на старт", – отметил спортсмен.

"Досадно, когда ты видишь в топ-5 человек, которых объезжал"

В Пекине Владислав увидел свое отставание в экипировке по сравнению с другими топовыми командами.

"Это очень влияет на результат. Также на Олимпиаде увидели отставание в экипировке. Но это то, над чем мы будем работать в дальнейшем. Поэтому вообще доволен, что был участником Олимпийских игр-2022. Все было на грани, нас могли и не увидеть в Пекине.

Да, это не то выступление, на которое мы рассчитывали. Обидно, когда ты видишь в топ-5 человек, которых объезжал на Кубке мира в этом сезоне. Мы можем бороться за призовые места, но на этот раз все не так, как планировали. Но будем стараться, чтобы в следующий раз приехать с медалями", – подытожил Владислав.

Что известно о скелетонисте

Владислав Гераскевич – первый истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Олимпиаде.

23-летний спортсмен занял 18-ю позицию в Пекине. Его выступление запомнилось яркой гражданской позицией.

После выступления на Играх он взял плакат со словами: "No war in Ukraine" и продемонстрировал его на камеру.

Лучший его результат на Кубке мира – 6 место.

Обратите внимание! Полное интервью с Владиславом Гераскевичем читайте на сайте 24 канала по ссылке.