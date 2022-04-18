Гераскевич: Это ужасно, непонятно

В эксклюзивном интервью для 24-го канала Гераскевич рассказал, как его застала полномасштабная война. Спортсмен с первых дней освещал события в Украине для мировых СМИ.

Читайте также Волонтерство вместо тренировок: как Гераскевич помогает местным в Киеве

Война началась на 9-й день после возвращения из Олимпийских игр, я был в Киеве. Слышал взрывы вокруг, наверное, как и большинство украинцев. Начали поступать сообщения о войне,

– сказал Гераскевич.

"Тогда я сразу поехал к своей сестре, которая учится в Киеве. Она живет в другой части города, а сама из Одессы, поэтому помог ей выехать к родителям. Потом с семьей поехали к родным, живущим в Киевской области, там побывал". Через несколько дней начали возить гуманитарную помощь.

Этот день никогда не забуду, он останется навсегда, к сожалению. Это ужасно, непонятно. Было важно предоставить правдивую информацию. Поскольку в первые дни не было много мировых СМИ в Украине. Они не успели заехать, потому не всем странам была понятна ситуация. Все знали, что Россия напала, но что именно у нас им было неизвестно. Ведь россияне говорили, что будут только военные объекты бомбить. В этом направлении решили работать", – отметил спортсмен.

Владислав Гераскевич: что известно о спортсмене

Гераскевич – первый истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Играх.

Он занял в Пекине 18-е место.

Лучший его результат в карьере на Кубке мира – 6 место.

Обратите внимание! Полное интервью с Владиславом Гераскевичем читайте на сайте 24 канала по ссылке.