Гераскевич: В певний момент ми вже попрощалися з Олімпіадою

За словами Владислава, перед початком Ігор він мав проблеми зі здоров'ям. Спортсмен отруївся після одного з етапів Кубка світу.

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Ми насправді їхали за більш крутими результатами. Всі чотири роки готувалися до цих стартів та готові були боротися за медалі. Але, на жаль, після приїзду з Санкт-Моріцу я дуже отруївся, була висока інтоксикація в крові. В певний момент ми вже попрощалися з Олімпійськими іграми, думали відмовитися від участі. Коли тільки стало краще – вирушили до Пекіну,

– сказав Гераскевич.

Олімпійські ігри у Пекіні українець закінчив на 18-й позиції.

"Звичайно, що це дуже вплинуло на фізичну форму. Я не зміг показати свій найкращий стартовий розгін, але це спорт, і таке, на жаль, трапляється. Потім також завадив пропуск одного тренування, через некомпетентність членів НОКу, які вчасно не робити свою роботу. І також коронавірус дуже завадив нашій збірній, це взагалі жах, що коїлося з цими обмеженнями. Деякі спортсмени взагалі не вийшли на старт", – зазначив спортсмен.

"Прикро, коли ти бачиш у топ-5 людей, яких об'їжджав"

У Пекіні Владислав побачив своє відставання в екіпіруванні у порівнянні з іншими топовими командами.

"Це дуже впливає на результат. Також на Олімпіаді побачили відставання в екіпіруванні. Але це те, над чим ми будемо працювати надалі. Тому взагалі задоволений, що був учасником Олімпійських ігор-2022. Все було на межі, нас могли й не побачити в Пекіні.

Так, це не той виступ на який ми розраховували. Також прикро, коли ти бачиш у топ-5 людей, яких об'їжджав на Кубку світу в цьому сезоні. Ми можемо боротися за призові місця, але цього разу все склалося не так, як планували. Але будемо старатися, щоб наступного разу приїхати з медалями", – підсумував Владислав.

Що відомо про скелетоніста

Владислав Гераскевич – перший історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді.

23-річний спортсмен посів 18- ту позицію у Пекіні. Його виступ запам'ятався яскравою громадянською позицією.

Після свого виступу на Іграх він взяв плакат зі словами: "No war in Ukraine" та продемонстрував його на камеру.

Найкращий його результат на Кубку світу – 6-те місце.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Владиславом Гераскевичем читайте на сайті 24 каналу за посиланням.