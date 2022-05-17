Думаю, что он просто пугает, – Виталий Кличко о возможном возвращении Владимира в ринг
Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
Периодами появляются слухи о возможном возвращении Владимира Кличко на профессиональный ринг. Как будто у 46-летнего боксера еще есть незаконченные цели в карьере.
Виталий Кличко: Ты уже все доказал
Кличко-младший благодаря своему авторитету пытается увеличить помощь европейских стран. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал потенциальное возвращение брата на боксёрский ринг.
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Кличко-старший сомневается, что Владимир возобновит карьеру в профессионалах. По мнению главы столицы Украины, Кличко-младший просто запугивает своих возможных соперников.
Я думаю, что он просто пугает супертяжа других. Я спрашиваю у брата: нужно ли тебе еще доказывать? Ты уже все доказал. Деньги есть, титулы ты все возможные завоевал. Так что, думаю, Владимир просто пугает боксеров, что может вернуться,
– рассказал Виталий Кличко.
46-летний бывший боксер поздравил Тайсона Фьюри с успешной защитой титула в бою против Диллиана Уайта. Кличко-младший не отрицал своего возвращения на ринг, если в Украине скоро закончится война.
Владимир еще раз вспомнил рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в тяжелом весе.
В последний раз Кличко-младший появлялся на ринге еще в 2017 году. Энтони Джошуа нанес Владимиру болезненное поражение, которое отправило украинца на пенсию.
Владимир Кличко приближает победу страны
- Владимир записался в территориальную оборону Киева.
- Бывший боксер активно освещает реалии "русского мира" в Украине. Владимир посетил Бучу, ставшую одним из эпицентров войны в Киевской области.
- Кличко призвал мир помощи Украине еще больше.
- Ранее Владимир Кличко в составе украинской делегации посещал Германию, где состоялись переговоры между сторонами о политической и экономической поддержке Украины.
- Братья Кличко попали на обложку известного журнала The Ring.
- Владимир прокомментировал выезд Усика из Украины ради реванша против Джошуа.