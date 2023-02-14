Селя, ты научил, – Зозуля смешно подколол нападающего после драки Миная с россиянами

Весь интернет гудит новостью о драке футболистов Минаю и российского Шинника в отеле в Турции. Многие в футбольном круге троллют по этому поводу нападающего команды Евгения Селезнева, которого даже не было в этой истории.

Евгений Селезнев отмечается не только своими навыками на футбольном поле, но и является любителем бокса. Это можно увидеть даже по инстаграмме футболиста Минаю.

Стоит прочесть "Плюс 10 баллов за 300-х россиян": все что известно о драке футболистов Минаю и Шинника из России

Взяли пример с Селезнева

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля решил подколоть Селезнева, намекнув на его любовь к боксу. Зозуля обратился к Евгению и спросил, умения ли футболистов ухожу, это его рук дело, добавив скриншот из новости о драке из игроков клуба УПЛ с ярославским Шинником.

Сель, ты научил?,

– написал Зозуля.

Ранее Селезнева тоже подколол агент Александр Панков. Футбольный селекционер обратился к футболисту, которого даже не было рядом с командой во время этой истории в турецкой гостинице.

"Лицо "Царя" после информации что Минай vs "петушинник" 1:0. Селя пропустил лучшую вечеринку в своей жизни. Рекорд не побил, "петушинщику" не уломил", – написал футбольный агент.

По данным Transfermarkt, Селезнев до сих пор является игроком Миная, который не отправился на зимние сборы с командой. Евгений был замечен во Львове на товарищеском матче Карпаты против Николаева. Также он участвует в благотворительных матчах звезд, где собирают деньги на ВСУ.