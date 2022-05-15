Підсилення команди
Нападник Дніпра-1 допоможе національній команді у наступних поєдинках. На підопічних Олександра Петракова чекають два матчі за два дні.
До теми Яремчук перший із легіонерів прибув до розташування збірної України
17 червня збірна зіграє проти італійського Емполі, а вже наступного дня українські футболісти зійдуться з хорватською Рієкою. Відзначимо, що українці абсолютно безкоштовно можуть відвідати поєдинок у Хорватії.
Довбик вже пропустив стартовий матч України проти Боруссії Менхенгладбах. Однак відсутність форвард не вплинула на підсумковий результат. "Синьо-жовті" завдяки голам дебютантів Михайла Мудрика та Олександра Піхальонка здобули перемогу у Німеччині.
Поки що лікарі дозують навантаження в ігрових серіях між ним та динамівцем Віктором Циганковим, який теж пропустив початок через пошкодження.
Статистика Довбика у сезоні-2021/2022
- За підсумками першого кола нападник Дніпра-1 став найкращим бомбардиром УПЛ.
- За сезон Довбик провів 18 матчів, у яких наколотив у футболці дніпрян 14 голів та зробив 5 результативних передач.
- На жаль, через війну усі футбольні змагання в Україні були достроково закінчені.
- Клуб Довбика зупинився на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ.
Підготовка збірної до плей-офф ЧС-2022
- Свою підготовку збірна України розпочала на початку травня. Спершу у розташування команди прибули гравці українських грандів – донецького Шахтаря та київського Динамо.
- 15 травня у національну команду приїхав перший легіонер Роман Яремчук, який закінчив сезон із португальською Бенфікою. Усі інші футболісти, які виступають за кордоном, будуть поступово прибувати у збірну.
- Слід відзначити патріотичну позицію гравців, які відмовились від відпусток та вихідних заради приїзду у Словенію.
- Попереду у "синьо-жовтих" ще три або чотири контрольні спаринги. Ім'я двох майбутніх суперників не називають.
- Підготовка України буде тривати близько місяця. 1 червня підопічні Петракова зіграє у Глазго проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Якщо українцям вдасться здобути перемогу, то вже 5 червня вони зустрінуться з Уельсом у боротьбі за путівку на Мундіаль у Катар.