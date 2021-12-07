Довбик увеличил отрыв от Цыганкова в гонке бомбардиров УПЛ

Днепр-1 одержал уверенную победу над Черноморцем. Автором одного из голов стал Артем Довбик.

Довбик наращивает отрыв от конкурента

24-летний нападающий на 64-й минуте реализовал пенальти в ворота одесского клуба. Артем Довбик увеличивает отрыв от динамовца Виктора Цыганкова в гонке лучших бомбардиров сезона УПЛ.

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После этого матча Довбик опережает Цыганкова на два мяча. За 16 сыгранных поединков форвард Днепра-1 наколотил 13 голов, а также 5 ассистов. Зато динамовец забил 11 мячей и сделал 4 результативных передачи на партнеров по команде за 17 встреч.

Напомним, что в последнем туре Цыганков забил третий гол команды в ворота Вереса (0:3).

На третьем месте в гонке бомбардиров идет правый вингер Шахтера Тете – 16 матчей и 9 голов.

Топ-5 лучших бомбардиров сезона УПЛ (в голах)

Артем Довбик (Днепр-1) – 13 Виктор Цыганков (Динамо) – 11 Тете (Шахтер) – 9 Оливье Тилль (Ворскла) – 8 Виталий Буяльский (Динамо) – 8

Видео 13-го гола Довбика