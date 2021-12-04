Верес – Динамо 0:3

Голы: Вербич, 22, 62, Цыганков, 64

Удаление: Немчанинов, 87 (Верес)

Домашний матч ровненского Вереса в Луцке мог быть сорван из-за состояния футбольного поля. Однако ближе к обеду поле растаяло, поэтому главная арбитрыня встречи Екатерина Монзуль дала "добро" на проведение противостояния.

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Киевляне проводили свою игру в атаках, но очень непросто было пройти плотную и надежную оборону ровенчан. Поэтому Гармаш забавно пытался забросить мяч за воротничок Когуту – чуточку выше ворот.

На 22-й минуте гости из Киева размочили нули на табло. Сидорчук передачей из глубины поля вскрыл центральную линию Вереса, Вербич обыгрался с Цыганковым и после паса в ответ пробил из-за пределов штрафной – 0:1. Первый гол Беньямина в этом сезоне в чемпионате.

Минимальное преимущество киевлян

Дахновский принял мяч перед воротами киевлян, но Миколенко в последний момент без фола забрал мяч из-под ноги соперника. Футболисты Вереса требовали пенальти, но Монзуль не увидела нарушения правил в этом эпизоде.

После этого была быстрая атака Динамо. Вербич выскочил один на один с голкипером хозяев, но Когут вышел победителем из этой дуэли. Судья зафиксировал офсайд, но в повторе было видно, что лайнсмен ошибся.

Снова Гармаш проверил на бдительность голкипера хозяев. Ответ Вереса был опасным. После подачи со штрафного выше ворот пробил Немчанинов.

На этом Монзуль дала свисток на перерыв. Команды пошли отдыхать при минимальном преимуществе в счете киевлян – 0:1.

Видеообзор лучших моментов первого тайма

Пенальти от Цыганкова. После 15-минутного отдыха Динамо заработало право на пенальти. 11-метровый удар взялся выполнять Цыганков. Когут кончиками пальцев дотянулся до мяча, но не помешал ему залететь в сетку ворот. Однако на этом эпизод не закончился. Монзуль указал перебить пенальти. Снова мяч в руки взял Виктор, но на этот раз он перехитрил вратаря Вереса, но пробил над перекладиной.

Нереализованный пенальти Цыганкова: видео

Сразу после этого могли забить хозяева, но Бущан легко забрал в руки мяч.

Дубль Вербича

На 62-й минуте Вербич оформил дубль. Классную передачу отдал Шапаренко, словенец развернулся, переложил мяч под левую ногу и оформил дубль в ворота Вереса – 0:2.

Второй гол Вербича в матче: видео

После забитого гола Бущан не с первого раза забрал мяч в руки после удара от Пасича.

Ляп и удаление у Вереса

Через две минут Динамо забило в третий раз. Мельник ошибся в контроле мяча, его подобрал Гармаш. Денис шведой отдал передачу на дальнюю стойку, где совсем свободным был Цыганков. Виктор закатил мяч уже в пустые ворота – 0:3.

Мог Цыганков второй раз забивать в ворота ровненского клуба. Но Когут в эффектном прыжке парировал удар. Однако несколько позже судья зафиксировал офсайд.

Дахновский мог отквитать один гол, но не поймал отскок от газона. Мяч легко в руки забрал Бущан.

Удаление! В конце встречи Немчанинов сорвал выход один на один с голкипером – Монзуль показала игроку Вереса красную карточку.