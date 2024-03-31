Жирона – Бетис 3:2

Голы: Довбик, 36 (пенальти), 65, Стуани, 90+2 – Жозе, 45+4, 76

Артем Довбик не забивал за Жирону восемь поединков. Безголевая серия украинского форварда прервалась в матче с Бетисом, пишет 24 Канал.

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Голевая феерия Довбика помогла Жироне

Первую возможность отличиться Довбык получил со стандарта. Жирона заработала пенальти в штрафной площадке Бетиса. Украинец четко исполнил приговор судьи, отправив мяч в сетку ворот соперника.

Видео первого гола Довбика

Бетис отыгрался в компенсированные минуты первого тайма. Виллиан Жозе воспользовался грубой ошибкой защитника Жироны и вколотил мяч в сетку ворот. 1:1 – при таком счете команды ушли на перерыв.

В середине второго тайма футболисты Жироны разыграли блестящую комбинацию, на острие которой оказался Довбик. Удар бомбардира был из разряда тех, что не берутся.

Видео второго гола Довбика

Однако радость Жироны была недолгой. Очередным провалом защитников хозяев поля воспользовался Жозе, который тоже оформил дубль.

И все же это был день Жироны. На второй компенсированной минуте Стуани поставил победную точку в матче.

3:2 – Жирона набирает важные три очка, а Довбик довел счет забитым голам в чемпионате до 16-ти.

Видеообзор матча Жирона – Бетис