Довбик поужинал с фанами Ромы: какое обещание дал украинский форвард
Итальянская Рома неудачно стартовала в новом сезоне Серии А. Игровой кризис команды сказался на результативности украинского форварда "волков" Артема Довбика.
В среду, 18 сентября, новички Ромы Артем Довбик и Энцо Ле Фе были приглашены на ужин с группой болельщиков. О деталях общения футболистов и фанов сообщает Forzaroma.info.
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Довбик: Сейчас нелегкий момент
Сначала новобранцы "волков" поужинали в неформальной обстановке, а затем сделали заявления. Довбик признал, что команда переживает непростые времена, но пообещала вместе с партнерами исправить ситуацию.
Я рад видеть вас здесь и благодарю за поддержку. Сейчас нелегкий момент, и я надеюсь хорошо провести время вместе с вами,
– сказал Довбик.
Затем слово взял французский хавбек Энцо Ле Фе: "Я попробую на итальянском ... Если мы выиграем в воскресенье..". Однако его сразу перебили фанаты: "Без всяких "если выиграем".
Неутешительные результаты Ромы
- Напомним, что из-за провального старта сезона руководство Ромы отправило в отставку главного тренера команды Даниэле Де Росси. На этом посту легенду "волков" заменил хорват Иван Юрич.
- Артем Довбик в трех матчах подряд покидал поле без забитого мяча. Лишь в поединке против Дженоа (1:1) форвард забил дебютный гол в Серии А.
- Свой следующий поединок "волки" сыграют 22 сентября против Удинезе. После четырех туров Рома занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Серии А.