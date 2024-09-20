Римская Рома крайне неудачно начала сезон 2024-2025. "Волки" не выиграли ни одного из первых четырех матчей в Серии А – три ничьи и поражение от Эмполи.

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Недовольство фанатов

Поэтому руководство команды во главе с американским владельцем Дэном Фридкиным решило уволить наставника Даниэле Де Росси. Специалист работал в клубе только с января этого года.

Впрочем, фанаты решили вступиться за легенду клуба. Самая активная группировка болельщиков Ромы "Курва Суд" объявила об акции протеста против владельцев команды.

В день увольнения Де Росси фанаты обклеили двери клубной базы стикерами с надписью "Yankee Go Home". А в следующем матче против Удинезе "Курва Суд" планирует оставить свой сектор пустым в начале игры.

Болельщики призвали всех посетителей провести первые полчаса встречи за пределами стадиона и появиться на трибунах только на 30 минуте. Напомним, что Рома примет Удинезе в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

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Отметим, что Де Росси является легендой римского клуба. Полузащитник отдал Роме почти всю игровую карьеру. С 2001 по 2019 годы Даниэле наиграл за "волков" 616 матчей и забил 63 гола.

К слову, Де Росси был главным инициатором прихода Артема Довбика в Рому этим летом. Итальянцы заплатили Жироне около 30 миллионов евро. В первых четырех матчах украинец отметился лишь одним голом.