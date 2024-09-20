У середу, 18 вересня, новачки Роми Артем Довбик та Енцо Ле Фе були запрошені на вечерю з групою вболівальників. Про деталі спілкування футболістів та фанів повідомляє Forzaroma.info.

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Довбик: Зараз нелегкий момент

Спочатку новобранці "вовків" повечеряли у неформальній обстановці, а потім зробили заяви. Довбик визнав, що команда переживає непрості часи, але пообіцяв разом з партнерами виправити ситуацію.

Я радий бачити вас тут і дякую за підтримку. Зараз нелегкий момент, і я сподіваюсь добре провести час разом з вами,

– сказав Довбик.

Потім слово взяв французький хавбек Енцо Ле Фе: "Я спробую італійською… Якщо ми виграємо в неділю...". Однак його одразу перебили фанати: "Без усяких "якщо виграємо".

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