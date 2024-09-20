У середу, 18 вересня, новачки Роми Артем Довбик та Енцо Ле Фе були запрошені на вечерю з групою вболівальників. Про деталі спілкування футболістів та фанів повідомляє Forzaroma.info.
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Довбик: Зараз нелегкий момент
Спочатку новобранці "вовків" повечеряли у неформальній обстановці, а потім зробили заяви. Довбик визнав, що команда переживає непрості часи, але пообіцяв разом з партнерами виправити ситуацію.
Я радий бачити вас тут і дякую за підтримку. Зараз нелегкий момент, і я сподіваюсь добре провести час разом з вами,
– сказав Довбик.
Потім слово взяв французький хавбек Енцо Ле Фе: "Я спробую італійською… Якщо ми виграємо в неділю...". Однак його одразу перебили фанати: "Без усяких "якщо виграємо".
Невтішні результати Роми
- Нагадаємо, що через провальний старт сезону керівництво Роми відправило у відставку головного тренера команди Даніеле Де Россі. На цій посаді легенду "вовків" замінив хорват Іван Юрич.
- Артем Довбик у трьох матчах поспіль залишав поле без забитого м'яча. Лише у поєдинку проти Дженоа (1:1) форвард забив дебютний гол в Серії А.
- Свій наступний поєдинок "вовки" зіграють 22 вересня проти Удінезе. Після чотирьох турів Рома займає 16-й рядок у турнірній таблиці Серії А.