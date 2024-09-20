В среду, 18 сентября, новички Ромы Артем Довбик и Энцо Ле Фе были приглашены на ужин с группой болельщиков. О деталях общения футболистов и фанов сообщает Forzaroma.info.

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Довбик: Сейчас нелегкий момент

Сначала новобранцы "волков" поужинали в неформальной обстановке, а затем сделали заявления. Довбик признал, что команда переживает непростые времена, но пообещала вместе с партнерами исправить ситуацию.

Я рад видеть вас здесь и благодарю за поддержку. Сейчас нелегкий момент, и я надеюсь хорошо провести время вместе с вами,

– сказал Довбик.

Затем слово взял французский хавбек Энцо Ле Фе: "Я попробую на итальянском ... Если мы выиграем в воскресенье..". Однако его сразу перебили фанаты: "Без всяких "если выиграем".

Неутешительные результаты Ромы