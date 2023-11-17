Немалый вклад в лидерство Жироны после 13 туров испанской Ла Лиги внесла украинская связка Артем Довбык-Виктор Цыганков. Футболисты сборной Украины выполняют большой объем производить и стали главной забивной силой "красно-белых".

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Довбик: Как-то уже спокойно к этому отношусь

Свою результативность легионеры Жироны попытаются перенести на ключевой матч сборной по отбору к Евро-2024. 20 ноября команда Сергея Реброва будет принимать прямого конкурента за второе место в группе Италию, у которой есть еще один поединок в запасе.

Если Довбику удастся продолжить свою результативную серию в сине-желтой футболке, это привлечет еще больше внимания со стороны топовых европейских клубов. К Артему уже присматриваются миланский Интер да Мадридское Атлетико.

Перед переходом в Жирону украинским форвардом интересовалось итальянское Торино.

Нападающий Жироны рассказал, как относится к таким новостям в печати.

Как-то уже спокойно к этому отношусь. Если продолжать, все реально, все возможно. Я не смотрю на эти слухи, потому что сейчас у меня есть команда, в которой я доволен. Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет как витрина и трамплин, дай Бог в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю,

– сказал Артем.

Напомним, что перед отъездом в сборную Довбик забил очередной гол за Жирону в игре против Райо Вальекано (2:1). Ассистировал Артему его земляк Виктор Цыганкова.