Игрок сборной Украины летом может стать одноклубником Мудрика: что известно

В английской Премьер-лиге уже ближайшим летом может стать на одного нашего земляка больше. В услугах украинского легионера Жироны заинтересован лондонский Челси.

Руководство "синих" в течение двух последних лет потратило более 2 миллиардов евро на трансферном рынке, однако это не принесло вожделенных результатов. Сейчас клуб хочет исправить неутешительные результаты команды и усилиться забивным нападающим.

Читайте также Украинский баттл: Довбик и Цыганков приняли участие в челлендже на меткость – видео

В Челси может появиться украинский дуэт

Челси заинтересован в трансфере форварда Наполи Виктора Осимхена, который является приоритетной целью. Однако этот переход выглядит крайне маловероятным из-за финансового фэйр-плей и конкуренции со стороны ПСЖ, который является фаворитом на подписание нигерийца. Поэтому лондонский клуб рассматривает альтернативные варианты.

Сообщается, что в шорт-листе Челси находится форвард испанской Жироны и сборной Украины Артем Довбик. Он может перейти в лондонский клуб уже в следующее трансферное окно. Кроме украинца, Челси изучает возможность приобрести также Виктора Дьокереша из Спортинга, Лаутаро Мартинеса из Интера и Айвена Тоуни из Брентфорда.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл за каталонцев 33 матча, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось также об интересе к нападающему со стороны Барселоны и Атлетико, мадридцы вроде бы даже готовы предложить 30 миллионов евро, однако с большой вероятностью эта сумма не удовлетворит Жирону, которая намерена продлить контракт с форвардом и улучшить личные условия, действующее соглашение между сторонами действует до 30 июня 2028 года.

. Сейчас лондонский Челси занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ и почти наверняка не сыграет в еврокубках в сезоне-2024/2025 в отличие от Жироны, которая замыкает тройку в Ла Лиге и очень близка к тому, чтобы квалифицироваться впервые в истории в Лигу чемпионов.