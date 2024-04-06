Керівництво "синіх" протягом двох останніх років витратило понад 2 мільярди євро на трансферному ринку, проте це не принесло жаданих результатів. Наразі клуб хоче виправити невтішні результати команди та підсилитися забивним нападником.

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У Челсі може з'явитися український дует

Челсі зацікавлений у трансфері форварда Наполі Віктора Осімхена, який є пріоритетною ціллю. Проте цей перехід виглядає вкрай малоймовірним через фінансовий фейр-плей та конкуренцію з боку ПСЖ, який є фаворитом на підписання нігерійця. Тому лондонський клуб розглядає альтернативні варіанти.

Повідомляється, що в шорт-листі Челсі знаходиться форвард іспанської Жирони та збірної України Артем Довбик. Він може перейти у лондонський клуб уже в наступне трансферне вікно. Окрім українця, Челсі вивчає можливість придбати також Віктора Дьйокереша зі Спортінга, Лаутаро Мартінеса з Інтера та Айвена Тоуні з Брентфорда.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв за каталонців 33 матчі, в яких забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося також про інтерес до нападника з боку Барселони та Атлетіко, мадридці наче б то навіть готові запропонувати 30 мільйонів євро, проте з великою ймовірністю ця сума не задовольнить Жирону, яка має намір продовжити контракт із форвардом та покращити особисті умови, чинна угода між сторонами діє до 30 червня 2028 року.

Довідка. Наразі лондонський Челсі посідає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ та майже напевно не зіграє у єврокубках в сезоні-2024/2025 на відміну від Жирони, яка замикає трійку в Ла Лізі та дуже близька до того, щоб кваліфікуватися вперше в історії в Лігу чемпіонів.