В каталонском клубе устроили соревнования на меткость. В этом челлендже приняли участие футболисты сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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Вторая часть серии баттлов между украинскими игроками

Игрокам надо было с линии ворот отправить мяч на 11-метровую отметку или быть точнее партнера по команде. Футболисты имели для этого только по две попытки.

Никто из украинцев не справился с этой достаточно сложной задачей, однако ближе к успеху был Виктор Цыганков, который выполнил почти идеальные удары.

"Это не мое упражнение", – иронично прокомментировал челлендж Довбик.

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К слову. Это уже второй челлендж, в котором соревновались Довбик и Цыганков. Первый выиграл центрфорвард, поэтому сейчас между игроками восстановился паритет.

Отметим, что свой следующий матч Жирона проведет 13 апреля на выезде против Атлетико Мадрид. Сейчас каталонцы опережают будущего соперника на 7 очков за 8 туров до завершения чемпионата, команды занимают третье и четвертое место в турнирной таблице соответственно.