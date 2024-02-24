Одними из лидеров коллектива являются игроки сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков. Они демонстрируют футбол высокого уровня и своими выступлениями заинтересовали более статусные коллективы.
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Жирона хочет сохранить украинцев
Уже летом украинцы могут сменить свою клубную прописку. Поэтому перед каталонцами будет стоять сложный выбор – продавать важных футболистов, на которых есть большой спрос, или оставить в команде.
Сообщается, что Жирона сделала свой выбор – это второй вариант. Главная сенсация испанского футбола намерена улучшить условия контрактов украинскому дуэту и сделает все возможное, чтобы сохранить Артема Довбика и Виктора Цыганкова в команде на следующий сезон.
Руководство клуба очень надеется на попадание в Лигу чемпионов, что привлечет дополнительные деньги в бюджет Жироны. Это позволит "красно-белым" не только усилить состав новыми футболистами, но и оставить теперешний костяк команды.
Отметим, что действующий контракт Виктора Цыганкова действует до 30 июня 2027 года, а Артема Довбика – на 12 месяцев больше.