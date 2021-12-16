Во время жеребьевки Лиги наций сборная Украины была среди сеяных команд дивизиона B, поэтому избегла встреч со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией.
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Также УЕФА развел Украину и Россию. Российская сборная попала во вторую корзину.
Соперники Украины в дивизионе B
- Армения
- Ирландия
- Шотландия
Календарь матчей Лиги Наций
1-й тур: 2 – 4 июня 2022 года.
2-й тур: 5 – 8 июня 2022 года.
3-й тур: 9 – 11 июня 2022 года.
4-й тур: 12 – 14 июня 2022 года.
5-й тур: 22 – 24 сентября 2022 года.
6-й тур: 25 – 27 сентября 2022 года.