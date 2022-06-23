IBU вніс значні правки до регламенту змагань

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про чергові нововведення. У минулому сезоні зміни в правилах стосувалися штрафних санкцій за порушення та умов кваліфікації у мас-старт, а цього разу IBU вирішив змінити систему зарахування очок.

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Союз вирішив прислухатися до легендарного Уле-Ейнара Бйорндалена і зробив нову систему нарахування очок на Кубку світу, збільшивши важливість перемог. Якщо раніше за перше місце спортсмен отримував 60 очок, то у новому сезоні йому нарахують вже 90 пунктів.

Зміни в очковій системі на етапах Кубка світу з біатлону (було-стало):

60 – 90 54 – 75 48 – 60 43 – 50 40 – 45 38 – 40

За позиції з 7 по 40 будуть давати колишню кількість балів.

У новому сезоні виграти Великий кришталевий глобус матиме можливість той біатлоніст, який має у своєму активі найбільшу кількість нагород чи призових місць.

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Раніше спортсмени нерідко пропускали декілька етапів для підготовки до чемпіонату світу чи Олімпійських ігор. Зробити це дозволяло правило відрахування з підсумкового тотала балів за кілька гонок, які принесли найменшу кількість очок. Тепер це правило скасовано.

Зміни щодо чемпіонату світу та призових біатлоністів

За виступ на чемпіонаті світу біатлоністам нараховували очки, це не стосувалося лише Олімпіад. Проте у новому сезоні ЧС не вливатиме на ситуацію у загальному заліку. Таким чином, IBU хоче зробити цей турнір максимально самостійним.

Також буде внесено зміни щодо нарахування призових. До 2024 року IBU планує збільшити кількість місць, за які спортсмени отримуватимуть фінансову винагороду. Зараз в особистих гонках гроші одержують лише за місця у топ-20.

У період з 2024 по 2026 рік, буде збільшено суму призових за найвищі місця. За чинними правилами переможець гонок отримує 15 тисяч євро, з яких ще потрібно виплатити податки згідно із законодавством країн, які приймають змагання.

До слова. Сезон-2022/2023 стартує 29 листопада 2022 року. Вже традиційно змагання розпочнуться з чоловічої індивідуальної гонки. Перший етап Кубка світу відбудеться у фінському Контіолахті.