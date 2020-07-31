Чи допустять вболівальників на матч збірної України зі Швейцарією
До старту збірної України у Лізі націй залишилося трішки більше, аніж місяць. Перший поєдинок "синьо-жовті" зіграють 3-го вересня. У Львові команда Андрія Шевченка прийме команду Швейцарії.
Наразі усі матчі, які відбуваються під егідою УЄФА, проходять без уболівальників через пандемію COVID-19. Рішення щодо допуску глядачів на матчі Ліги націй УЄФА прийматиме найближчим часом, інформує 24 канал.
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Наразі не відомо, яке рішення готує УЄФА: колективну заборону відвідувати матчі або ж допуск глядачів на всі поєдинки.
В Українській асоціації футболу у коментарі 24 каналу заявили, що подаватимуть запит на отримання інформації.
Попередня інформація, чи зможуть вболівальники відвідати матч Україна – Швейцарія з'явиться наприкінці наступного тижня.
Поки квитки на поєдинок Україна – Швейцарія не надходили у продаж. Матч пройде на "Арені Львів".
Календар матчів збірної України у Лізі націй
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. (Місце не визначено).
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорареніа.
В Україні в липні дозволили глядачам відвідувати матчі, однак в обмеженій кількості.
Вимоги до вболівальників
- Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%.
- Глядачі повинні дотримуватися дистанції та інших вимог карантинного режиму.
Вперше вболівальники в Україні повернулися на трибуни під час матчів плей-офф УПЛ за правого грати в Лізі Європи.