До старту збірної України у Лізі націй залишилося трішки більше, аніж місяць. Перший поєдинок "синьо-жовті" зіграють 3-го вересня. У Львові команда Андрія Шевченка прийме команду Швейцарії.

Наразі усі матчі, які відбуваються під егідою УЄФА, проходять без уболівальників через пандемію COVID-19. Рішення щодо допуску глядачів на матчі Ліги націй УЄФА прийматиме найближчим часом, інформує 24 канал.

Варте уваги: Нова форма збірної України – вишиванка на футболці і традиційні кольори: фото та відео

Наразі не відомо, яке рішення готує УЄФА: колективну заборону відвідувати матчі або ж допуск глядачів на всі поєдинки.

В Українській асоціації футболу у коментарі 24 каналу заявили, що подаватимуть запит на отримання інформації.

Попередня інформація, чи зможуть вболівальники відвідати матч Україна – Швейцарія з'явиться наприкінці наступного тижня.

Поки квитки на поєдинок Україна – Швейцарія не надходили у продаж. Матч пройде на "Арені Львів".

Календар матчів збірної України у Лізі націй

Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".

Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. (Місце не визначено).

Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".

Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорареніа.

В Україні в липні дозволили глядачам відвідувати матчі, однак в обмеженій кількості.

Вимоги до вболівальників

Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%.

Глядачі повинні дотримуватися дистанції та інших вимог карантинного режиму.

Вперше вболівальники в Україні повернулися на трибуни під час матчів плей-офф УПЛ за правого грати в Лізі Європи.