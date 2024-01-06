З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав відмежовуватися від Росії. Чимало федерацій відсторонили спортсменів з країни-терористки від змагань, але на жаль ця практика не така популярна.

До теми Росіян допустили на Олімпіаду: чому МОК йде назустріч терористам та що не так із нейтральністю

Багатьом індивідуальним атлетам дають змогу виступати на міжнародній арені під нейтральним прапором. Втім навіть з цією забороною на турніри потрапляють прихильники геноциду українців.

Апогеєм став дозвіл від Міжнародного олімпійського комітету на участь росіян на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі. Українці масово обурені таким рішенням.

Свою думку про вердикт МОК висловила і українська синхроністка Марта Фєдіна. Вона пригадала, як не змогла повноцінно провести тренування 2 січня через масований обстріл окупантів.

Відбулося перше тренування нового року, але нас відпустили раніше через те, що сталося. І це зрозуміло. І у той момент я подумала, що Росію вони допускають до змагань, хоч і не до всіх видів, але все одно. І вони там кажуть про якісь там рівні умови. Навіть якщо ми не говоритимемо про життя поза спортом, про те, скільки людей сьогодні залишилося без своїх будинків і просто без усього, ми елементарно не маємо однакового часу на тренування. І це не наша провина, бо ми просто готуємось менше, ніж вони. Ми просто не маємо змоги тренуватись,

– розповіла спортсменка.

Варто знати Зупиніть спортивний тероризм: в соцмережах запустили флешмоб тиску на спонсорів Олімпіади-2024

Вона вважає, що допуск росіян на Олімпійські ігри-2024 є недоречним. Самі ж росіяни створили нерівні умови підготовки до них, а українцям для участі треба ще і вижити.

У нас зараз немає рівних умов для підготовки, вже не кажучи про моральний стан та інше. І рік у нас почався новий, а кончені сусіди залишились старі. Окей, допускають до Олімпіади не всіх, але все одно. Як про це взагалі може йтися? Я вважаю, що взагалі ніколи в житті більше не можна їх допускати, а тут вони кажуть вже про цей рік. Розмовляли там про 2030 рік чи 2028-ий. А тут вони допускають вже у 2024-му. Це у той час, коли нам, українцям, ще треба вижити, щоб доїхати до цієї Олімпіади,

– підсумувала Марта.

Відзначимо, що МОК зобов'яже росіян довести свою нейтральність у питанні війни та непричетність до воєнних структур Росії. Втім чимало прикладів в федераціях показують, що росіяни вміло навчились маскувати свою фашистську сутність.

Україну у цьому питанні підтримали багато спортсменів та олімпійських комітетів серед цивілізованих країн. Що цікаво, навіть самі росіяни не бажають виступати у нейтральному статусі. Тобто рішення МОК по суті не задовольнило нікого.

Читайте також Кривава Олімпіада-2024: Саладуха пояснила, як МОК капітулює перед ворожою Росією

Хто така Марта Фєдіна