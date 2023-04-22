Про це 24 Каналу розповів олімпійський чемпіон, народний депутат Жан Беленюк. Він додав, що деякі міжнародні федерації, де є сильним вплив Росії, вже почали дотримуватись рекомендацій МОК.

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Якщо буде невдоволення, МОК може переглянути своє рішення

Він розповів, що зараз спортсмени з Білорусі та Росії мають змогу брати участь у відбіркових змаганнях, які передують Олімпійським іграм. Вони можуть робити це у тих видах спорту, міжнародні федерації яких дозволили участь російських та білоруських спортсменів

"Я бачу це, як перший крок до їхнього залучення до великих міжнародних змагань. Додайте те, що якщо ми не будемо брати участі у відбіркових іграх, то про ніякий бойкот Олімпіади не може йти мова, адже ми навіть теоретично не попадаємо на неї", – зазначив Беленюк.

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Спортсмен вважає, що МОК пішов на цей крок, щоб подивитись на реакцію суспільства та міжнародних федерацій. Якщо буде невдоволення чи бойкот збоку провідних країн світу, то вони можуть переглянути своє рішення.

У федерації боротьби Росія має сильні позиції

Беленюк розповів про ситуацію у міжнародній федерації боротьби (UWW). Тут сильні позиції займає Росія. У виконкомі організації одразу два віцепрезиденти, які представляють країну-агресора, один з яких Михайло Маміашвілі, уродженець Конотопа. Голова федерації Ненад Лалович також тісно спілкується з росіянами.

"Для нас єдиною надією на недопущення росіян та білорусів було продовження рекомендацій, які діяли до 28 березня. МОК сприймає будь-які заяви збоку політиків, як тиск на організацію. Вони спілкуються лише з національними олімпійськими комітетами та міжнародними організаціями", – розповів народний депутат.

Він додав, що частина спортивних федерацій, які мають тісні контакти з Росією, вже дозволила участь росіян та білорусів у змаганнях під своєю егідою.

Бойкот росіян та білорусів у спорті