Микульчик возглавил дончан по ходу плей-офф и привел донецкую команду к восьмому "золоту" чемпионатов Украины.

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Что известно о карьере Микульчика

До перехода в Донбасс, возглавлял Краматорск и довел команду до четвертьфинала плей-офф УХЛ в сезоне-20/21.

До работы в краматорской команде, Микульчик возглавлял белорусскую Лиду. В сезоне 2013/14 – ассистент главного тренера второй команды жлобинского Металлурга в Высшей лиге, после чего три сезона был тренером Динамо-Молодечно и еще сезон – в солигорском Шахтере.

Во время игровой карьеры, четыре раза становился чемпионом Беларуси.