Команди були розподілені по кошиках з 1 по 5 відповідно до рейтингу CHL.
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Українська команда в групі G зіграє проти Рунгстеда (Данія), Руана (Франція) і Клагенфурта (Австрія).
На стадії групового турніру суперники зіграють по два матчі – вдома і в гостях. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в плей-офф хокейної Ліги чемпіонів.
Здобутки Донбаса в Європі
- Донбас вигравав Континентальний кубок IIHF в 2013-му році і виступав у КХЛ в 2012/13 і 2013/14 роках.
- Останній раз в Європі Донбас грав у 2019 році. У третьому раунді в групі F суперниками донеччан стали польська Краковія, казахстанський Бейбарис і білоруський Німан. Тоді команді не вдалося кваліфікуватися в Суперфінал турніру.
- У нинішньому сезоні Донбас у фінальній серії плей-офф Української хокейної ліги з рахунком 4:0 обіграв київський Сокіл.