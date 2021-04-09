Первым путевку в финал получил киевский Сокол, который в полуфинале обыграл действующего на то время чемпиона – Кременчуг. При этом сделал это всухую – 4:0 в серии.

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Донбассу на выход в финал в противостоянии с Днепром понадобилось на один матч больше – 4:1 по итогам противостояния с херсонским клубом.

Финальная серия стартует в Дружковке, где 16 и 18 апреля в 18:00 и 17:00 соответственно команды сыграют стартовые матчи. После этого 21 и 23 апреля финал переедет в Киев, где в 18:00 клубы сыграют ответную встречу.

В случае необходимости, команды проведут решающие матчи 26, 28 и 30 апреля для определения чемпиона. Отметим, что пятый и седьмой матчи будут сыграны на домашней арене донецкого клуба.

Напомним, что финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ будет сыграна до 4 побед одной из команд.