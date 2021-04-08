Киевский Сокол одержал четвертую победу над Кременчугом в полуфинале плей-офф Украинской хоккейной лиги. И вышел в финал.

К матчу против Кременчуга 7 апреля Сокол подходил со счетом 3:0 в серии до четырех побед. Поэтому команде нужно было побеждать в домашнем матче, чтобы выйти в финал. Для Сокола – это дебютный сезон в УХЛ после восстановления команды. Кременчуг – действующий на то время чемпион.

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Счет в матче удалось открыть уже в начале встречи, когда Кременчуг оказался в меньшинстве. Второй раз "соколы" тоже забили, пока играли в большинстве.

Во втором периоде Кременчуге удалось сравнять счет. Сделали это гости тоже играя в большинстве, с разницей в полторы минуты. А в третьем периоде именно они и вышли вперед.

Преимущество в счете было недолгим. Через несколько минут Сокол сравнял счет. Опять шайба была заброшена в большинстве.

Основное время закончилось вничью 3:3, поэтому на команды ожидал овертайм. Вся игра была до единой ошибки. И ее допустили гости, когда остались в меньшинстве. Сокол четвертый раз в этом матче отметился, имея на одного игрока больше. Решающую шайбу забросил Умед Гильманов.

Видеообзор матча Сокли – Кременчуг

Сокол выходит в финал плей-офф УХЛ. А Кременчуг слагает с себя чемпионский титул.

Второй участник финала определится в матче между Донбассом и Днепром. Пока что впереди в серии Донбасс со счетом 3:1. Следующий их матч состоится 8 апреля.