Першим путівку у фінал здобув київський Сокіл, який у півфіналі обіграв чинного на той час чемпіона – Кременчук. При цьому зробив це всуху – 4:0 в серії.

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Донбасу на вихід у фінал в протистоянні з Дніпром знадобилося на один матч більше – 4:1 за підсумками протистояння з херсонським клубом.

Фінальна серія стартує в Дружківці, де 16 та 18 квітня о 18:00 і 17:00 відповідно команди зіграють стартові матчі. Після цього 21 і 23 квітня фінал переїде до Києва, де о 18:00 клуби зіграють у відповідь зустрічі.

У разі потреби, команди проведуть вирішальні матчі 26, 28 та 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.

Нагадаємо, що фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ буде зіграна до 4 перемог однієї з команд.