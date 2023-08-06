Они рекламируют войну: легендарный Доминатор раскритиковал НХЛ за ее позицию по отношению к россиянам

С начала полномасштабного вторжения олимпийский чемпион Доминик Гашек демонстрирует полную солидарность с народом Украины. Очередным подтверждением тому стало его последнее выступление на подкасте.

Легендарный экс-голкипер сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек, который провел 18 лет карьеры в Национальной хоккейной лиге США, в очередной раз продемонстрировал свою проукраинскую позицию. Он разнес руководство сильнейшей лиги мира за то, что оно до сих пор позволяет россиянам соревноваться в НХЛ.

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НХЛ должно нести ответственность

58-летний чех признался, что сделает все возможное, чтобы компенсировать Украине рекламу российских спортсменов, которую делает лига. Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек возмущен таким положением дел, ведь россиянам не место на самых статусных площадках мира.

Я не могу представить, чтобы 10 лет назад выступал против НХЛ. Для игроков это работа, поэтому они не выступают. Поэтому я в некоторой степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду извиняться перед боссами и руководством НХЛ. Это чиновники, которые должны устанавливать такие правила, чтобы НХЛ не являлась рекламой российской войны. И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за такое отношение,

– сказал Гашек.

Доминик Гашек в НХЛ

Провел 18 лет в сильнейшей лиге мира, в течение которых играл за Чикаго Блэкгокс, Баффало Сейбрс, Детройт Ред-Вингс и Оттава Сенаторс. 6 раз признавался лучшим голкипером сезона. Единственный вратарь в истории НХЛ, дважды признававшийся самым ценным игроком лиги по результатам регулярного сезона. 2-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе Детройт Ред-Вингс.