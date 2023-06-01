Если жизнь важнее игры: легенда хоккея призвал напоминать россиянам и белорусам о войне

Бывшая звезда НХЛ Доминик Гашек отреагировал на возмутительное поведение Арины Сабаленко, отказавшейся комментировать обстрелы Украины. Титулованный спортсмен считает, что россияне и белорусы должны отвечать за преступления своих государств.

Легендарный чешский вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек опубликовал на своей странице в Twitter интервью Арины Сабаленка, в котором она отказалась отвечать на вопрос о ракетных обстрелах Украины с территории Беларуси. Олимпийский чемпион призвал постоянно задавать вопросы о войне российским и белорусским спортсменам.

По теме "Это геноцид, а не политика": украинская теннисистка поставила на место поклонницу Лукашенко

Перестаньте бояться НХЛ, WTA и ATP

Также Гашек подчеркнул, что нужно усилить давление на спортивные ассоциации, пытающиеся отмежеваться от войны.

"Наконец-то. Если для журналистов жизнь важнее, чем любая игра, то такие вопросы следует задавать Арине Сабаленко, Александру Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча.

Перестаньте бояться НХЛ, WTA и ATP – они пытаются запугать вас", – написал Гашек.

Скандал на Ролан Гаррос

Напомним, что турнире Ролан Гаррос болельщики освистали украинку Марту Костюк за то, что она отказалась пожать руку белоруске Арине Сабаленко.

Теннисные ассоциации WTA и ATP лишь на словах выражают поддержку украинским игрокам, а на самом деле больше заботятся о "нейтральных" россиянах и белорусах.

На турнирах представители стран-агрессоров делают из себя невинных жертв, вызывая жалость у публики, для которой война происходит где-то далеко.

Российские и белорусские звезды спорта боятся публично осудить преступления своих государств, когда их спрашивают о войне.

Доминик Гашек с начала военной агрессии России активно поддерживает Украину. Известный хоккеист последовательно призывает отстранить представителей РФ и РБ от международных соревнований. Кроме того, чешский вратарь активно помогает Украине на волонтерском фронте.