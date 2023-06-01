Легендарний чеський воротар та великий друг України Домінік Гашек опублікував на своїй сторінці у Twitter інтерв'ю Аріни Сабалєнка, в якому вона відмовилася відповідати на питання про ракетні обстріли України з території Білорусі. Олімпійський чемпіон закликав постійно ставити питання про війну російським та білоруським спортсменам.

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Перестаньте боятися НХЛ, WTA та ATP

Також Гашек наголосив, що потрібно посилити тиск на спортивні асоціації, які намагаються відмежуватися від війни.

"Нарешті. Якщо для журналістів життя важливіше, ніж будь-яка гра, то такі запитання варто ставити Аріні Сабалєнка, Олександру Овєчкіну та всім російським і білоруським спортсменам після кожного матчу.

Перестаньте боятися НХЛ, WTA та ATP – вони намагаються вас залякати", – написав Гашек.

Скандал на Ролан Гаррос

Нагадаємо, що турнірі Ролан Гаррос вболівальники освистали українку Марту Костюк за те, що вона відмовилася тиснути руку білорусці Аріні Сабалєнка.

Тенісні асоціації WTA та ATP лише на словах висловлюють підтримку українським гравцям, а насправді більше піклуються про "нейтральних" росіян та білорусів.

На турнірах представники країн-агресорів роблять з себе невинних жертв, викликаючи жалість у публіки, для якої війна відбувається десь далеко.

Натомість російські та білоруські зірки спорту бояться публічно засудити злочини своїх держав, коли їх питають про війну.

До слова. Домінік Гашек з початку військової агресії Росії активно підтримує Україну. Відомий хокеїст послідовно закликає відсторонити представників РФ та РБ від міжнародних змагань. Крім того, чеський воротар активно допомагає Україні на волонтерському фронті.