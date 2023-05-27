В воскресенье, 28 мая, в Париже начнется второй теннисный Grand Slam за год Ролан Гаррос. Участие в нем примут шесть представительниц Украины.

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Труднее всего пройти первый круг будет Марти Костюк. Киевлянка получила у соперницы вторую ракетку мира Арину Сабаленко из Беларуси. Напряжение матча придает фигуру оппонентки.

Костюк высказалась о Сабаленке

Перед игрой теннисистки устроили словесную перепалку. Сабаленка заявила, что Костюк ее ненавидит из-за того, что она отказывается пожимать руку. Впрочем, Марта апеллировала Арине, объяснив свою позицию.

"Я никогда не говорила, что ненавижу ее. Даже не знаю, как это комментировать. Я не могу испытывать уважение к ее выбору продолжать ездить в Россию, тренироваться там, общаться с российской прессой. Не вывозить семью из стран-агрессоров, имея достаточные финансовые возможности для этого.Я бы не смогла смириться сама с собой, когда моя страна такое делает, а я остаюсь там.Лично для меня занятие теннисом – это возможность что-то изменить к лучшему.Сабаленка после этого турнира может стать первым номером в таком популярном спорте Имея такую большую аудиторию, такое влияние в мире, она от него отказывается.

Мы же говорим о том, что людей убивают, а слышим в ответ, что надо оставить спорт вне политики. Но когда война приходит в твой дом, она не выбирает, спортсмен ты или нет. Это не политика! Все мы знаем, как Россия и Беларусь воюют против Украины, как расстреливают мирное население, как пленяют гражданских, воруют вещи из домов, насилуют детей, вывозят их из Украины. Это геноцид украинского народа, это не политика. В общем, у меня нет ненависти ни к кому из игроков из стран-агрессоров. Я просто их не уважаю,

– ответила Костюк.

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Сабаленка и война

Напомним, что Сабаленка не решилась открыто осудить свою Родину за помощь фашистам в войне против Украины. Девушка выступала с призывом "Нет войне", но при этом удивлялась, что о войне следует говорить.

Это действительно ужасно, потому что никто не поддерживает войну. Никто. Проблема в том, что мы должны говорить об этом вслух… Но почему мы должны кричать об этом на каждом шагу? Это совсем не поможет. Мы не контролируем эту ситуацию. Я просто понимаю, что это не моя вина. От меня ничего не зависит,

– заявляла Сабаленко.

Не стоит удивляться такой позиции от спортсменки, которая в 2020 году поддержала Александра Лукашенко в кровавом разграничении антивластных митингов. Интересно, что Арина часто готовится к турнирам в России, хотя сама живет в Майами (США).

Стоит знать. Бойфрендом Арины является хоккеист Константин Кольцов. Он тоже поддерживал режим Лукашенко, а в 2022 году выступил с поддержкой войны в Украине.